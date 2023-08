A murit celebrul cântăreț Toto Cutugno – Unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai lumii a vizitat de câteva ori Republica Moldova

22:10

Platforma DA cere revizuirea dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale care prevede ca profitul net și dividendele companiilor să fie plătite asociaţilor exclusiv prin transfer bancar. Potrivit membrilor partidului, această schimbare are implicații asupra economiei și, în special, asupra mediului de afaceri, notează IPN. Zinaida Cebănaș, antreprenor, președintele OT Râșcani a Platformei DA, a spus că ... Platforma DA cere revizuirea unei decizii a CSE care avantajează băncile comerciale în detrimentul mediului de afaceri The post Platforma DA cere revizuirea unei decizii a CSE care avantajează băncile comerciale în detrimentul mediului de afaceri appeared first on Politik.