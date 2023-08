(AUDIO) Faimosul cântăreț Toto Cutugno a decedat: date biografice și cariera

18:20

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a pus sechestru pe proprietățile generalului și oficialului rus Valerii Kapașin din regiunea ucraineană Poltava. Bunurile au o valoare totală de peste 1 miliard de grivne (peste $25 milioane), relatează Radio Svoboda. Valeri Kapașin este general-colonel, șef al Departamentului federal pentru depozitarea și distrugerea în siguranță a armelor chimice […]