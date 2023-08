Săptămâna trecută angajații DSE Orhei au extras o femeie din fântână la Cinișeuți și au intervenit în peste 60 situații de urgență

11:15

În primul semestru al anului curent, în raionul Orhei au fost înregistrate 264 infracțiuni, arată datele Ministerului de Interne publicate pe Portalul Guvernamental de Date. Numărul infracțiunilor este în scădere cu peste 21% comparativ cu perioada similară a anului precedent, dar practic la același nivel cu anul 2021, când în raionul Orhei au fost înregistrate ...The post Peste 260 infracțiuni au fost înregistrare în raionul Orhei în prima jumătate a anului first appeared on RO-MD.INFO.