Excursie fatală prin catacombele Moscovei. Toți membrii unui grup, inclusiv ghidul, au fost găsiți morți

Cu 10 zile înainte de începerea noului an școlar, lucrările de reparații au fost finalizate în 80 % din edificii. Despre aceasta a anunțat Primăria Municipiului Chișinău, care susține că infrastructura instituțiilor de învățământ școlar din capitală este pregătită pentru începerea noului an de studii 2023-2024. Informații în acest sens au fost prezentate pe 21