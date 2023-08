Zbor direct Chișinău-Atena din 2024. Maia Sandu, discuție cu premierul grec: Facem tot posibilul pentru a deschide cursa

15:40

Organizatorii festivalului „Gustar” neagă spusele ministrului de Interne și ale Poliției de Frontieră, potrivit cărora ar fi fost informați din timp despre interdicția aplicată lui Goran Bregovic de intrare în Republica Moldova. Declarația a fost făcută pentru NM de către o sursă care a insistat să-și păstreze anonimatul. Ministrul de Interne Adrian Efros a comentat […] The post Organizatorii „Gustar” contrazic autoritățile: Nu am fost informați despre interdicția față de Goran Bregovic appeared first on NewsMaker.