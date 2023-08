Incendiu pe acoperișul unui bloc din Capitală. Opt echipaje de pompieri, la fața locului

19:30

Vocea Basarabiei: În cele ce urmează, vom vorbi foarte mult despre securitatea din regiune și despre acest război care, iată, ajunge la un an și jumătate invazia rusă pornită de Vladimir Putin în Ucraina și cum se răsfrânge această situație și asupra Republicii Moldova, despre integrarea europeană, or, acum mai bine de un an Republica […] Articolul Viorel Cibotaru, ambasador: Relația NATO cu Republica Moldova nu este un moft, nu este un beneficiu, este o necesitate absolută apare prima dată în Vocea Basarabiei.