Tăieri ilicite în raionul Leova / FOTO

12:10

În sud-estul Moldovei, situația în livezile de piersic este alarmantă, întrucât aproximativ 50 la sută dintre copaci nu au produs niciun fruct în acest an. Ramurile pomilor sunt goale, iar pierderile înregistrate per hectar ajung la valori semnificative, transmite studio-l.online. ,,Absolut nu are nimic. E gol. Acolo la margine tot este un copac gol, care […] Articolul Roada de piersici din acest an extrem de redusă apare prima dată în AgroTV.