DELEGATIA UE A FELICITAT REPUBLICA MOLDOVA CU OCAZIA ZILEI INDEPENDENȚEI

Infotag, 22 august 2023 13:00

DELEGATIA UE A FELICITAT REPUBLICA MOLDOVA CU OCAZIA ZILEI INDEPENDENȚEI

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MOLDOVA STARTS NEGOTIATIONS WITH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ON €5 MILLION LOAN FOR FACEM FUND Infotag
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IN 2022, MOLDOVA REQUESTED FROM EU 1.2 BILLION LEI FOR DROUGHT-DEVASTATED FARMERS, BUT DECIDES TO DISTRIBUTE ONLY 200 MILLION AMONG THEM, AND ONLY NOW Infotag
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​PRESIDENT SANDU ATTENDED ATHENS SUMMIT OF SOUTHEASTERN EUROPEAN AND WESTERN BALKAN LEADERS Infotag
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CU SPRIJINUL UE ȘI PNUD, 50 DE MII DE FAMILII VULNERABILE VOR PRIMI VOUCHERE PENTRU ÎNLOCUIREA APARATELOR DE CASĂ Infotag
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FINCOMBANK: PREGĂTEȘTE-ȚI COPILUL DE ȘCOALĂ CU O REDUCERE DE -3 PUNCTE PROCENTUALE LA CREDITELE DE CONSUM Infotag
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​POLIȚIA RUTIERĂ A SURPRINS ÎN WEEKEND 67 DE CONDUCĂTORI AUTO ÎN STARE DE EBRIETATE Infotag
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​PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A MOLDOVEI S-A REDUS CU 10,5% ÎN LUNA IUNIE Infotag
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BANCA NAȚIONALĂ A LANSAT A DOUA EDIŢIE A PROGRAMULUI „ŞCOALA FINANŢELOR MODERNE” Infotag
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​AGRICULTORII CER URGENT O ÎNTÂLNIRE CU PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN SĂPTĂMÂNA ACEASTA Infotag
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MOLDOVA CONTEAZĂ PE SPRIJINUL BERD ÎN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ÎN DOMENIILE TRANSPORTULUI ȘI ENERGETICII CU UE Infotag
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​UN OM DE AFACERI A FOST REȚINUT DE OAMENII LEGII PENTRU ESTORCAREA A 5 MILIOANE LEI Infotag
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​FERMIERII NU SUNT MULTUMIȚI DE DISCUŢIA CU MINISTRUL ȘI CER O ÎNTÂLNIRE CU PRIM-MINISTRUL Infotag
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​FMI SE AȘTEPTĂ ÎN 2023 LA O „RECUPERARE A CREȘTERII PIB-ULUI MOLDOVEI” Infotag
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16 august 2023
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PROCURORUL CARE A CONDUS CERCETĂRILE ÎN DOSARELE ÎMPOTRIVA FOSTULUI PREŞEDINTE AL MOLDOVEI PLEACĂ DIN PROCURATURA ANTICORUPŢIE Infotag
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​STATUL LE-A ACORDAT FERMIERILOR DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI SUBVENŢII ÎN VALOARE DE 1.093 MILIARDE LEI Infotag
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FOȘTII DEȚINĂTORI DE PATENTĂ POT SOLICITA COMPENSAȚII DE PÂNĂ LA 10 000 LEI Infotag
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​CU OCAZIA ZILEI LIMBII ROMÂNE, ÎN MOLDOVA VA FI DESFĂŞURATĂ ACŢIUNEA „MAREA DICTARE NAŢIONALĂ” Infotag
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AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN MOLDOVA ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ EXPORTUL DE PRODUSE AGRICOLE MOLDOVENEŞTI ÎN UE VA CREȘTE Infotag
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O navă portcontainer a părăsit portul Odesa, anunţă Kievul Infotag
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15 august 2023
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MOLDOVA S-A ALĂTURAT NOILOR SANCȚIUNI ALE UE ÎMPOTRIVA IRANULUI Infotag
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GUVERNUL A ADOPTAT O HOTĂRÂRE PRIVIND DISTRIBUIREA MOTORINEI PRIMITE DIN ROMÂNIA FERMIERILOR AFECTAȚI DE SECETEĂ Infotag
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UN GRUP MARE DE ANGAJAȚI AI AMBASADEI RUSIEI DIN MOLDOVA AU PLECAT DE LA CHIȘINAU CU UN AVION LUNI DIMINEAȚA Infotag
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Cotaţia grâului a crescut după ce o navă rusească a deschis focul asupra unei nave-cargo în Marea Neagră Infotag
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11 august 2023
15:30
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI N-A APROBAT NICI ASTĂZI STRUCTURA COMITETULUI EXECUTIV AL AUTONOMIEI Infotag
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AUTORITĂȚILE MOLDOVEI PREGĂTESC O AUTOEVALUARE A CONFORMITĂȚII LEGISLAȚIEI NAȚIONALE CU STANDARDELE UE Infotag
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10 august 2023
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MAIA SANDU I-A ÎNDEMNAT PE COPIII CONCETĂȚENILOR STABILIŢI ÎN STRĂINĂTATE SĂ-ȘI CONSTRUIASCĂ VIITORUL ÎN MOLDOVA Infotag
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UN NOU PROGRAM DE PROMOVARE A EXPORTURILOR MOLDOVENEŞTI ÎN ROMÂNIA A FOST LANSAT ÎN MOLDOVA Infotag
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COMPANIA JAPONEZĂ NIPPON KOEI VA ELABORA UN STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DEZVOLTAREA CĂILOR FERATE DIN MOLDOVA Infotag
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PREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI, DINU ŢURCANU A RĂMAS FĂRĂ PERMISUL AUTO DUPĂ CE A CONDUS ÎN STARE DE EBRIETATE Infotag
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