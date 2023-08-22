PRESIDENT SANDU ATTENDED ATHENS SUMMIT OF SOUTHEASTERN EUROPEAN AND WESTERN BALKAN LEADERS
Infotag, 22 august 2023 13:00
PRESIDENT SANDU ATTENDED ATHENS SUMMIT OF SOUTHEASTERN EUROPEAN AND WESTERN BALKAN LEADERS
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Alte ştiri de Infotag
Acum 15 minute
13:00
DELEGATIA UE A FELICITAT REPUBLICA MOLDOVA CU OCAZIA ZILEI INDEPENDENȚEI
13:00
ȘEFUL MAEIE A MENŢIONAT IMPORTANȚA COOPERĂRII CU UCRAINA ÎN CHESTIUNEA ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ # Infotag
ȘEFUL MAEIE A MENŢIONAT IMPORTANȚA COOPERĂRII CU UCRAINA ÎN CHESTIUNEA ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ
13:00
PREŞEDINTA MAIA SANDU PARTICIPĂ LA O REUNIUNE DE LA ATENA A LIDERILOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI ŞI BALCANII DE VEST # Infotag
PREŞEDINTA MAIA SANDU PARTICIPĂ LA O REUNIUNE DE LA ATENA A LIDERILOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI ŞI BALCANII DE VEST
13:00
MOLDOVA STARTS NEGOTIATIONS WITH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ON €5 MILLION LOAN FOR FACEM FUND # Infotag
MOLDOVA STARTS NEGOTIATIONS WITH BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ON €5 MILLION LOAN FOR FACEM FUND
13:00
IN 2022, MOLDOVA REQUESTED FROM EU 1.2 BILLION LEI FOR DROUGHT-DEVASTATED FARMERS, BUT DECIDES TO DISTRIBUTE ONLY 200 MILLION AMONG THEM, AND ONLY NOW # Infotag
IN 2022, MOLDOVA REQUESTED FROM EU 1.2 BILLION LEI FOR DROUGHT-DEVASTATED FARMERS, BUT DECIDES TO DISTRIBUTE ONLY 200 MILLION AMONG THEM, AND ONLY NOW
13:00
EU DELEGATION CONGRATULATES MOLDOVA ON APPROACHING INDEPENDENCE DAY
13:00
PRESIDENT SANDU ATTENDED ATHENS SUMMIT OF SOUTHEASTERN EUROPEAN AND WESTERN BALKAN LEADERS # Infotag
PRESIDENT SANDU ATTENDED ATHENS SUMMIT OF SOUTHEASTERN EUROPEAN AND WESTERN BALKAN LEADERS
Acum 24 ore
16:30
CU SPRIJINUL UE ȘI PNUD, 50 DE MII DE FAMILII VULNERABILE VOR PRIMI VOUCHERE PENTRU ÎNLOCUIREA APARATELOR DE CASĂ # Infotag
CU SPRIJINUL UE ȘI PNUD, 50 DE MII DE FAMILII VULNERABILE VOR PRIMI VOUCHERE PENTRU ÎNLOCUIREA APARATELOR DE CASĂ
16:00
FINCOMBANK: PREGĂTEȘTE-ȚI COPILUL DE ȘCOALĂ CU O REDUCERE DE -3 PUNCTE PROCENTUALE LA CREDITELE DE CONSUM # Infotag
FINCOMBANK: PREGĂTEȘTE-ȚI COPILUL DE ȘCOALĂ CU O REDUCERE DE -3 PUNCTE PROCENTUALE LA CREDITELE DE CONSUM
16:00
POLIȚIA RUTIERĂ A SURPRINS ÎN WEEKEND 67 DE CONDUCĂTORI AUTO ÎN STARE DE EBRIETATE
16:00
PRODUCȚIA INDUSTRIALĂ A MOLDOVEI S-A REDUS CU 10,5% ÎN LUNA IUNIE
16:00
BANCA NAȚIONALĂ A LANSAT A DOUA EDIŢIE A PROGRAMULUI „ŞCOALA FINANŢELOR MODERNE”
13:30
BAŞCANUL GĂGĂUZIEI A MODIFICAT COMPONENŢA COMITETULUI EXECUTIV
13:30
AGRICULTORII CER URGENT O ÎNTÂLNIRE CU PRIM-MINISTRUL DORIN RECEAN SĂPTĂMÂNA ACEASTA
13:30
MOLDOVA ȘI TURCIA AU AJUNS ÎN COMERȚUL RECIPROC LA 1 MILIARD DE DOLARI
13:30
MOLDOVA CONTEAZĂ PE SPRIJINUL BERD ÎN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ÎN DOMENIILE TRANSPORTULUI ȘI ENERGETICII CU UE # Infotag
MOLDOVA CONTEAZĂ PE SPRIJINUL BERD ÎN DEZVOLTAREA RELAȚIILOR ÎN DOMENIILE TRANSPORTULUI ȘI ENERGETICII CU UE
Ieri
11:30
Coreea de Nord şi-a anulat în ultimul moment primul zbor comercial extern de după 2020
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
RUSIA A INTERZIS INTRAREA ÎN ŢARĂ PENTRU MAI MULŢI OFICIALI MOLDOVENI
15:30
UN OM DE AFACERI A FOST REȚINUT DE OAMENII LEGII PENTRU ESTORCAREA A 5 MILIOANE LEI
14:00
FERMIERII NU SUNT MULTUMIȚI DE DISCUŢIA CU MINISTRUL ȘI CER O ÎNTÂLNIRE CU PRIM-MINISTRUL # Infotag
FERMIERII NU SUNT MULTUMIȚI DE DISCUŢIA CU MINISTRUL ȘI CER O ÎNTÂLNIRE CU PRIM-MINISTRUL
14:00
FMI SE AȘTEPTĂ ÎN 2023 LA O „RECUPERARE A CREȘTERII PIB-ULUI MOLDOVEI”
14:00
ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ A OFERIT DETALII DESPRE ȘEDINȚA CSS
16 august 2023
13:30
PROCURORUL CARE A CONDUS CERCETĂRILE ÎN DOSARELE ÎMPOTRIVA FOSTULUI PREŞEDINTE AL MOLDOVEI PLEACĂ DIN PROCURATURA ANTICORUPŢIE # Infotag
PROCURORUL CARE A CONDUS CERCETĂRILE ÎN DOSARELE ÎMPOTRIVA FOSTULUI PREŞEDINTE AL MOLDOVEI PLEACĂ DIN PROCURATURA ANTICORUPŢIE
13:30
STATUL LE-A ACORDAT FERMIERILOR DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI SUBVENŢII ÎN VALOARE DE 1.093 MILIARDE LEI # Infotag
STATUL LE-A ACORDAT FERMIERILOR DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI SUBVENŢII ÎN VALOARE DE 1.093 MILIARDE LEI
11:30
FOȘTII DEȚINĂTORI DE PATENTĂ POT SOLICITA COMPENSAȚII DE PÂNĂ LA 10 000 LEI
11:30
CU OCAZIA ZILEI LIMBII ROMÂNE, ÎN MOLDOVA VA FI DESFĂŞURATĂ ACŢIUNEA „MAREA DICTARE NAŢIONALĂ” # Infotag
CU OCAZIA ZILEI LIMBII ROMÂNE, ÎN MOLDOVA VA FI DESFĂŞURATĂ ACŢIUNEA „MAREA DICTARE NAŢIONALĂ”
11:30
AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN MOLDOVA ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ EXPORTUL DE PRODUSE AGRICOLE MOLDOVENEŞTI ÎN UE VA CREȘTE # Infotag
AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN MOLDOVA ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ EXPORTUL DE PRODUSE AGRICOLE MOLDOVENEŞTI ÎN UE VA CREȘTE
11:00
O navă portcontainer a părăsit portul Odesa, anunţă Kievul
15 august 2023
17:00
REPREZENTANŢA USAID MOLDOVA VA FI CONDUSĂ DE JEFF BRYAN
17:00
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI DESFĂŞOARĂ UN CONCURS DEDICAT ZILEI MONEDEI NAȚIONALE
14:00
MOLDOVA S-A ALĂTURAT NOILOR SANCȚIUNI ALE UE ÎMPOTRIVA IRANULUI
14 august 2023
15:00
GUVERNUL A ADOPTAT O HOTĂRÂRE PRIVIND DISTRIBUIREA MOTORINEI PRIMITE DIN ROMÂNIA FERMIERILOR AFECTAȚI DE SECETEĂ # Infotag
GUVERNUL A ADOPTAT O HOTĂRÂRE PRIVIND DISTRIBUIREA MOTORINEI PRIMITE DIN ROMÂNIA FERMIERILOR AFECTAȚI DE SECETEĂ
13:30
UN GRUP MARE DE ANGAJAȚI AI AMBASADEI RUSIEI DIN MOLDOVA AU PLECAT DE LA CHIȘINAU CU UN AVION LUNI DIMINEAȚA # Infotag
UN GRUP MARE DE ANGAJAȚI AI AMBASADEI RUSIEI DIN MOLDOVA AU PLECAT DE LA CHIȘINAU CU UN AVION LUNI DIMINEAȚA
11:00
Cotaţia grâului a crescut după ce o navă rusească a deschis focul asupra unei nave-cargo în Marea Neagră # Infotag
Cotaţia grâului a crescut după ce o navă rusească a deschis focul asupra unei nave-cargo în Marea Neagră
11 august 2023
15:30
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI N-A APROBAT NICI ASTĂZI STRUCTURA COMITETULUI EXECUTIV AL AUTONOMIEI # Infotag
ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI N-A APROBAT NICI ASTĂZI STRUCTURA COMITETULUI EXECUTIV AL AUTONOMIEI
15:30
AUTORITĂȚILE MOLDOVEI PREGĂTESC O AUTOEVALUARE A CONFORMITĂȚII LEGISLAȚIEI NAȚIONALE CU STANDARDELE UE # Infotag
AUTORITĂȚILE MOLDOVEI PREGĂTESC O AUTOEVALUARE A CONFORMITĂȚII LEGISLAȚIEI NAȚIONALE CU STANDARDELE UE
10 august 2023
16:30
MAIA SANDU I-A ÎNDEMNAT PE COPIII CONCETĂȚENILOR STABILIŢI ÎN STRĂINĂTATE SĂ-ȘI CONSTRUIASCĂ VIITORUL ÎN MOLDOVA # Infotag
MAIA SANDU I-A ÎNDEMNAT PE COPIII CONCETĂȚENILOR STABILIŢI ÎN STRĂINĂTATE SĂ-ȘI CONSTRUIASCĂ VIITORUL ÎN MOLDOVA
16:30
O DEFLAŢIE DE 0,76% A FOST ÎNREGISTRATĂ ÎN MOLDOVA ÎN LUNA IULIE
16:30
UN NOU PROGRAM DE PROMOVARE A EXPORTURILOR MOLDOVENEŞTI ÎN ROMÂNIA A FOST LANSAT ÎN MOLDOVA # Infotag
UN NOU PROGRAM DE PROMOVARE A EXPORTURILOR MOLDOVENEŞTI ÎN ROMÂNIA A FOST LANSAT ÎN MOLDOVA
16:30
COMPANIA JAPONEZĂ NIPPON KOEI VA ELABORA UN STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DEZVOLTAREA CĂILOR FERATE DIN MOLDOVA # Infotag
COMPANIA JAPONEZĂ NIPPON KOEI VA ELABORA UN STUDIU DE FEZABILITATE PRIVIND DEZVOLTAREA CĂILOR FERATE DIN MOLDOVA
13:30
PREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI, DINU ŢURCANU A RĂMAS FĂRĂ PERMISUL AUTO DUPĂ CE A CONDUS ÎN STARE DE EBRIETATE # Infotag
PREȘEDINTELE RAIONULUI ORHEI, DINU ŢURCANU A RĂMAS FĂRĂ PERMISUL AUTO DUPĂ CE A CONDUS ÎN STARE DE EBRIETATE
13:30
BANCA NAȚIONALĂ A MENŢINUT RATA DE BAZĂ LA NIVELUL ACTUAL - 6%
13:30
60 DE PARTIDE POT PARTICIPA LA ALEGERILE LOCALE GENERALE
8 august 2023
13:30
ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR PENTRU EUROPA NU RECUNOAȘTE PARTIDUL CREAT ÎN MOLDOVA CU ACELAȘI NUME ȘI LOGO # Infotag
ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR PENTRU EUROPA NU RECUNOAȘTE PARTIDUL CREAT ÎN MOLDOVA CU ACELAȘI NUME ȘI LOGO
13:30
PREȘEDINTELE VOLODIMIR ZELENSKI A DECLARAT CĂ VICTORIA UCRAINEI ÎN RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA RUSIEI VA ÎNLĂTURA OCUPAȚIA RUSĂ DIN MOLDOVA ȘI GEORGIA # Infotag
PREȘEDINTELE VOLODIMIR ZELENSKI A DECLARAT CĂ VICTORIA UCRAINEI ÎN RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA RUSIEI VA ÎNLĂTURA OCUPAȚIA RUSĂ DIN MOLDOVA ȘI GEORGIA
10:30
Moody's a retrogradat mai multe bănci americane şi avertizează că ar putea viza şi unele bănci importante # Infotag
Moody's a retrogradat mai multe bănci americane şi avertizează că ar putea viza şi unele bănci importante
7 august 2023
16:30
POLIȚIA A REȚINUT 52 DE ȘOFERI BĂUŢI ÎN WEEKEND, INCLUSIV PE PREȘEDINTELE RAIONALULUI ORHEI, DINU ŢURCANU # Infotag
POLIȚIA A REȚINUT 52 DE ȘOFERI BĂUŢI ÎN WEEKEND, INCLUSIV PE PREȘEDINTELE RAIONALULUI ORHEI, DINU ŢURCANU
14:00
MAIB LANSEAZĂ CEA DE-A PATRA EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI CORPORATIVE
12:30
BNM ORGANIZEAZĂ PENTRU A PATRA OARĂ TABĂRĂ DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ
12:30
FEMEIA RĂNITĂ ÎN ACCIDENTUL DE LA BOTANICA A MURIT, ȘOFERUL ESTE ARESTAT PENTRU 30 DE ZILE # Infotag
FEMEIA RĂNITĂ ÎN ACCIDENTUL DE LA BOTANICA A MURIT, ȘOFERUL ESTE ARESTAT PENTRU 30 DE ZILE
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