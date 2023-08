Video/ Ceartă la vama Sculeni, după ce vameșii moldoveni au verificat minuțios bagajele unor cetățeni

10:00

Astăzi, 14 august, creștinii ortodocși intră în Postul Adormirii Maicii Domnului și îi sărbătoresc fraţii Macovei, care au fost mari luptători pentru datinile părinteşti... The post Astăzi creștinii ortodocși intră în Postul Adormirii Maicii Domnului appeared first on Expresul.