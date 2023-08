Președintele sîrb a comentat incidentul cu muzicianul Goran Bregović

10:00

Chiar dacă este conștientă că mandatul său e de 5 ani și are speranța că-l va duce pînă la capăt, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a recunoscut că, „dacă în Moldova nu se termină bine”, va pleca.„Am cetățenie în altă țară. Am carieră în altă țară. Nu orice procuror are așa oportunitate. Eu cred că procurorii moldoveni nu sînt apreciați.Este o atmosferă în societate n