„Statul occidental a confiscat familia, acum vrea să ne confiște copiii”. Cum propaganda de la Kremlin se infiltrează în comunitățile românești

Mii de tineri din toată țara au participat la cel mai așteptat eveniment al verii — Festivalul Tineretului 2023. Pentru o zi centrul Capitalei s-a transformat într-un adevărat cartier al tinerilor, care într-un singur loc au avut parte atât de distracții și muzică pentru toate gusturile, cât și de informații utile, traininguri, instruiri, etc. Organizatorii spun că cea de a cincea ediție a Festivalului Tineretului a fost una așteptată de tineri, deoarece evenimentul nu a mai […] The post Cea mai „energică” vârstă a fost sărbătorită inedit în centru Capitalei! Tinerii din Moldova, adunați la un eveniment mult așteptat appeared first on NewsMaker.