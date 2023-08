Caniculă și pericol de incendiu! Meteorologii au emis cod galben de pericol excepțional

12:50

Primăria Chișinău va ataca la Curtea Constituțională (CC) amendamentul votat și propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) care prevede demiterea șefilor de direcție de învățământ din raioane, care nu au fost numiți conform Codului Educației. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor Primăriei Chișinău, din 21 […]