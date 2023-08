Pregătiri de 1 septembrie în Rusia. Geamurile școlilor din Belgorod vor fi acoperite cu saci de nisip

11:40

Guvernul a aprobat alocarea a 200 de milioane de lei pentru fermieri. Potrivit lui Dorin Recean, „acesta este un efort pe care toată societatea îl depune pentru a ajuta pe cei care au pierderi”. Premierul și-a exprimat speranța că „fermierii apreciază faptul că toată societatea îi ajută să depășească aceste probleme”. Pe 21 august, Guvernul […] The post Guvernul a aprobat alocarea a 200 mln lei pentru fermieri. Recean: Sper că apreciază că toată societatea îi ajută appeared first on NewsMaker.