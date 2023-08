Sprijin pentru agricultori: Câţi bani rămân în fondul de rezervă al Guvernului, după alocarea a 200 milioane de lei pentru fermieri

13:30

Ne pare rău, nu îl vei putea bloca pe Elon Musk (sau pe oricine altcineva) pe X. Proprietarul serviciului cunoscut anterior sub numele de Twitter spune că block-urile dispar, cu excepția DM-urilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Elon Musk nu a terminat de făcut modificări majore la X. Proprietarul și directorul tehnic al platformei spune … The post Twitter are o nouă funcție care nu te va încânta: Ce modificări mai are de făcut Elon Musk first appeared on ZUGO. Articolul Twitter are o nouă funcție care nu te va încânta: Ce modificări mai are de făcut Elon Musk apare prima dată în ZUGO.