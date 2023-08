Bărbatul care a scris pe porțile Ambasadei Rusiei de la Chișinău „Putin-ucigaș” a plecat voluntar pe front și a fost rănit

08:30

Numărul militarilor ucraineni şi ruşi ucişi sau răniţi de la începerea războiului din Ucraina în februarie 2022 se apropie de 500.000, a informat vineri cotidianul New York Times, citând oficiali americani sub rezerva anonimatului, relatează Reuters, citat de Agerpres. Oficialii citaţi au avertizat însă că numărul victimelor este dificil de estimat, deoarece se consideră că Moscova …