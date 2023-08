Italia: copiii cu părinți de același sex devin orfani prin decret. Guvernul Meloni înregistrează doar părinții biologici

07:50

Muzicianul Goran Bregović are interdicție de a intra în Moldova, începând cu 2022. Precizările au fost făcute de reprezentanții Poliției de Frontieră în contextul declarațiilor interpretului că nu i s-a permis accesul în țară pentru a participa la festivalul de la Orheiul Vechi. Instituția de la frontieră a adăugat că organizatorii evenimentului au fost informați […] The post Goran Bregović avea interdicție de a intra în Moldova din 2022. Poliția de Frontieră: Organizatorii au fost informați din timp appeared first on NewsMaker.