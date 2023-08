Oamenii de știință, despre "deșertul informațional" în jurul Antarcticii

04:30

Membrele masive și alte caracteristici unice ale anatomiei o transformă într-o verigă cheie în evoluția reptilelor zburătoare.Reptila, numită Venetorapter gassenae, avea labe mari din față și gheare lungi în formă de sabie. Fosilele ei au fost descoperite la o fermă de orez din statul Rio Grande do Sul, Brazilia.Paleontologii de la Universitatea Federală Santa Maria din Brazilia, sub c