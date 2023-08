Bătălie mare pentru selectarea instituției care va măsura cotele de audiență pe piața audovizualului din Moldova – Au fost desemnați membrii Comisiei de concurs

13:30

Președintele Comisiei juridice din Parlament, Olesea Stamate are dubii legat de corectitudinea retragerii de către Procuratura Generală a mai multor procurori delegați în alte instituții. În opinia ei, PG ar fi interpretat greșit principiul retroactivității legii. Declarațiile deputatului au venit în contextul anunțului anterior al Procuraturii Anticorupție (PA) privind imposibilitatea mai multor procurori delegați de ...