Tentative de atac la Belgorod: regiunea rusească ar fi fost vizată de drone de două ori într-o zi

17:40

În Republica Moldova a fost înregistrat primul caz din acest an de reacție severă alergică la ambrozie. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 63 de ani din raionul Căușeni, care a fost preluat de medici în stare gravă, cu semne de șoc anafilactic. Despre aceasta a anunțat IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească […]