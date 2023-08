FOTO Un șofer a ajuns cu automobilul într-o turmă de oi, la Cimișlia: 29 de animale au murit

12:40

În spațiul public a apărut lista cu noua componență a Comitetului Executiv din Găgăuzia, înaintată spre aprobare. Documentul a fost publicat de activistul din regiune Leonid Dobrov. Lista datează cu 18 august, iar printre candidați nu se mai regăsesc primarul de Orhei Pavel Verejanu și consilierul juridic al fracțiunii Șor Iuri Kuznețov, scrie Nokta.