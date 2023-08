Maia Sandu: Gruparea lui Șor este folosită de Federația Rusă pentru ca să dăuneze proceselor democratice din R.Moldova

17:10

Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi 37 rănite după ce o rachetă rusă a lovit piaţa centrală din oraşul ucrainean Cernihov, din nordul ţării, a anunţat sâmbătă Ministerul de Interne de la Kiev, transmite Reuters. Momentul atacului a fost surprins de o tânără care se filma cu telefonul, transmite Digi24.ro. BREAKING: • Many dead and wounded reported after Russia today struck the Chernihiv Drama Theater in a major missile attack. pic.twitter.com/XKqIOoPbWF — Visegrád 24 (@visegrad24) August 1...