„Este un efort necesar”: Guvernul va aloca 200 mln de lei pentru susținerea agricultorilor

Consiliul Suprem de Securitate precizează că obiectivul prioritar și în acest an va fi achiziționarea gazelor la cele mai avantajoase prețuri de pe piață și formarea de stocuri suficiente. La ședința de joi, convocată de președinta Maia Sandu, membrii CSS au evaluat situația din sectorul energetic și a venit cu recomandări pentru autoritățile competente, transmite … The post CSS: Obiectivul prioritar va fi achiziționarea gazelor la cele mai avantajoase prețuri first appeared on ZUGO.