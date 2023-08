Președintele Asociației Apicultorilor: Prețul de export al mierii moldovenești nu acoperă costul de producere

09:10

Pasionații de natură și muzică autentică sunt invitați să participe la evenimentul de neuitat al verii – Festivalul Lupilor. În data de 23 august, Teatrul Verde se transformă, vino și tu pentru o doză de energie! Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Festivalul Lupilor va aduce pe scena sa renumiți artiști ai genului, „Lupii lui Calancea” … The post Festivalul Lupilor invită pe 23 august iubitorii de natură și de muzică tradițională la Teatrul Verde first appeared on ZUGO. Articolul Festivalul Lupilor invită pe 23 august iubitorii de natură și de muzică tradițională la Teatrul Verde apare prima dată în ZUGO.