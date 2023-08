Actorul Ron Cephas Jones, cunoscut pentru rolul din serialul „This Is Us”, a murit

Actorul Ron Cephas Jones, în vârstă de 66 de ani, celebru pentru rolul său în serialul „This Is Us”, a murit din cauza unor probleme pulmonare, a anunţat reprezentatul său. El a câştigat două premii Emmy pentru rolul lui William Hill din serialul de succes „This Is Us” şi a fost nominalizat de patru ori […] Articolul Actorul Ron Cephas Jones, cunoscut pentru rolul din serialul „This Is Us”, a murit apare prima dată în Realitatea.md.

