Război în Ucraina, ziua 543. Ministerul ucrainean al Apărării: Rusia a bombardat nouă regiuni într-o zi

Un incendiu puternic a cuprins terminalul petrolier de la Novorossiisk, unul dintre cele mai mari porturi ruseşti de la Marea Neagră, situat la aproximativ 172 km de Crimeea, relatează The Guardian.Terminalul, care are o capacitate de 119.000 de metri cubi şi furnizează 5 milioane de tone de păcură pe an, este principalul centru de export