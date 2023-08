FOTO/VIDEO Fosta ministră a Austriei, care a dansat cu Putin la nuntă, s-a stabilit într-un sat din Rusia

12:50

Republica Moldova va acorda Ucrainei un nou pachet de asistență umanitară, sub formă de produse alimentare conservate, în valoare de 3 379 500 lei. Un proiect de Hotărâre în acest sens, publicat de Guvern, urmează a fi aprobat de Cabinetul de miniștri. Sprijinul umanitar este acordat în legătură cu calamitățile provocate de distrugerea barajului Nova […]