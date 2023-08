FOTO Un sportiv moldovean a devenit vicecampion mondial la lupte greco-romane

11:00

În perioada 18-20 august, la Chișinău, are loc Congresul Diasporei. În cadrul evenimentului, președinta Maia Sandu a mulțumit cetățenilor din diaspora că ajută moldovenii de acasă. Șefa statului a declarat că știe că anul acesta a fost mai dificil pentru ca diaspora să ajungă acasă, din cauza insuficienței numărului de zboruri. Potrivit Maiei Sandu, acesta […]