Ce curs a stabilit Banca Națională a Moldovei pentru azi, 20 august 2023 ?

20:10

Luptatorul de stil greco-roman, Alexandru Solovei, are sansa sa devina campion mondial printre sportivii de pana la 20 de ani. Soroceanul nostru s-a calificat in marea finala a categoriei de 77 de kilograme. Victoriile sale împotriva sportivilor din SUA și Croația l-au dus în semifinale, unde s-a confruntat cu Erlan Mars Uulu din Kirgistan. Deși […] Post-ul Îl susținem cu pumnii strânși: mâine, soroceanul Alexandru Solovei are șansa să devină Campion Mondial apare prima dată în Observatorul de Nord.