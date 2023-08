Statul vrea să atragă diaspora acasă și promite programe noi – Mai mulți antreprenori moldoveni și-au dat întâlnire la Diaspora Business Forum

20:20

Petru Iarmaliuc, procurorul care a instrumentat mai multe cazuri de rezonanță, inclusiv dosare in care este vizat ex-președintele Igor Dodon și fostul procuror general suspendat Alexandr Stioanoglo nu mai activează la Procuratura Anticorupție. Funcționarul a fost transferat la Procuratura Municipiului Chișinău, deoarece nu are patru ani de activitate, prevedere care a apărut într-o lege, votată ...