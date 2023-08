Tinereţea, cea mai energică perioadă a vieţii, sărbătorită astăzi în centrul capitalei Republicii Moldova

19:10

Peste 30 de apicultori din Republica Moldova au venit la tradiţionalul târg apicol organizat la Chişinău. Este un an prielnic pentru o producție bogata de miere dar preturile au scăzut. In plus, piata e invadată cu produse contrafăcute. La tirg, cumpărătorii au ocazia să ia produse verificate și la preturi rezonabile.