(video) Bătaie pe strada Alecu Russo. Un şofer a apelat la “metoda alternativă” de educare a unui pieton

11:20

Un lot comercial de articole vestimentare ascunse sub capota mașinii au depistat vameșii de la Criva. Funcționarii postului vamal au supus verificărilor un Mitsubishi Outlander, condus de un conațional în vârstă de 64 de ani. Acesta a declarat că nu are nimic de declarat, însă a mințit. În cadrul controlului fizic, efectuat în comun cu […] Articolul (video) Moldovenii şi încercarea de a păcăli sistemul. Cum s-a folosit spaţiul de sub capota unui Outlander apare prima dată în Autoblog.md.