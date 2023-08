VIDEO Atac cu rachete în Cernigov: Sunt morți și răniți. Reacția lui Zelenski

09:30

Asociația Forța Fermierilor – a cărui director executiv este Alexandru Slusari, fost deputat, actual membru în consiliul societății SA Energocom – au declarat că sunt nemulțumiți de întâlnirea cu ministrul Agriculturii Vladimir Bolea. Ei vor o discuție cu premierul Dorin Recean, „nu mai târziu de săptămâna viitoare”. Dacă prim-ministrul nu va accepta să aibă o […] The post „Acum este momentul adevărului”. Nemulțumiți de discuția cu Bolea, fermierii insistă pe o întrevedere cu Recean appeared first on NewsMaker.