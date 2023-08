DOC Primarul de Orhei a fost eliminat din „echipa de vis” a lui Guțul? A fost publicată noua listă a Comitetului Executiv, prezentată Adunării Populare

09:10

Primarul Moscovei Serghei Sobianin a anunțat că în noaptea de 18 august forțele de apărare aeriană au distrus o dronă în timp ce se îndrepta spre Moscova, scrie Meduza. Se menționează că bucățile din dronă au căzut peste o clădire, nu s-au produs pagube semnificative. Preliminar, a comunicat primarul, victime nu sunt. Din cauza atacului […] The post FOTO/VIDEO „Un nou atac terorist”. Noaptea, toate cele 4 aeroporturi din Moscova au fost temporar închise appeared first on NewsMaker.