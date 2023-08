Nervozitate la Kremlin! România anunță că va face tot ceea ce este necesar pentru securitatea energetică a Moldovei

17:00

Industria smartphone-urilor se confruntă cu o provocare semnificativă în acest an, pe fondul incertitudinilor economice prelungite din China, ceea ce afectează cheltuielile de consum și ritmul de înlocuire al dispozitivelor. Potrivit datelor furnizate de Counterpoint Research, estimările arată că livrările globale de smartphone-uri se îndreaptă spre cel mai slab an din ultimul deceniu, cu o […]