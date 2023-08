Un deputat PAS se arată foarte satisfăcut că este pe lista interdicțiilor impuse de Rusia

11:00

Rachetele cu care Rusia a lovit mai multe zone din Ucraina în ultimele zile conțineau circa 30 de cipuri de fabricație străină, a anunțat șeful biroului prezidențial de la Kiev, Andrii Iermak, potrivit CNN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Aceste rachete au fost fabricate de Rusia în acest an. Sunt aproximativ 30 de cipuri străine … The post Ce au descoperit ucrainenii în rachetele cu care Rusia i-a bombardat în ultimele zile first appeared on ZUGO. Articolul Ce au descoperit ucrainenii în rachetele cu care Rusia i-a bombardat în ultimele zile apare prima dată în ZUGO.