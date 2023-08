Trafic intens la mai multe puncte de trecere a frontierei

08:50

În ultima perioadă, acțiunile neconstituționale ale regimului Sandu-PAS au avut un impact negativ asupra situației din Autonomia găgăuză. Partidul de guvernământ, prin influența pe care o are asupra unor deputați ai Adunării Populare și președintelui acesteia, pe toate căile posibile, împiedică bașcanul Evghenia Guțul să își îndeplinească atribuțiile și să aprobe componența Comitetului Executiv. Despre […] Ilan Șor: De dragul poporului Găgăuziei, suntem gata să facem compromisuri pentru aprobarea Comitetului Executiv