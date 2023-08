METEO V-aţi săturat de atâta arşiţă? Meteorologii bucură moldovenii cu prognoze despre ploi

20:50

Aproximativ 500 de mii de militari au fost ucişi sau răniţi în războiul din Ucraina de la începerea războiului anunță cotidianul New York Times, citând oficiali americani sub rezerva anonimatului, relatează Reuters. Oficialii citaţi au avertizat însă că numărul victimelor este dificil de estimat, deoarece se consideră că Moscova prezintă un număr mai mic decât […] Articolul New York Times: Aproximativ 500 de mii de militari au fost ucişi sau răniţi în războiul din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.