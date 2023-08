Decizia Federației Ruse i-a adus satisfacție! Radu Marian: „Înseamnă că suntem de partea binelui”

07:00

„Am aderat la PLDM deoarece mi-am dorit să fiu parte a unei echipe care are capacitatea de a implementa proiecte benefice societăţii şi a demonstrat deja acest lucru. Iar astfel de proiecte sunt o necesitate stringentă pentru satele şi oraşele Republicii Moldova. Personal consider că PLDM are un mare potenţial care poate fi valorificat în […]