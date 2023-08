Un bărbat implicat în schema de trafic a cetățenilor sirieni a fost obligat să achite o amendă pentru faptele comise

20:10

Simona Halep (31 de ani, 578 WTA) nu va participa la ediția din acest an a turneului de la US Open, ultimul Grand Slam al sezonului. Simona Halep nu a primit încă un verdict de la Sport Resolutions în privința cazului său de dopaj, iar sportiva din România nu va putea lua partea nici la turneul de la US Open. Fostul lider WTA, care inițial s-a aflat pe lista participantelor, nu a putut primi nici măcar un wild card din partea celor de la US Open pentru ediția din acest an a turneului. În mai puțin de o lună, pe 11 septembrie, la o zi după încheierea US Open, Simona Halep va rămâne fără niciun punct și va dispărea din clasamentul WTA. Simona Halep a fost audiată în procesul de dopaj la finalul lunii iunie, la Londra, la Sport Resolutions. În mod normal, un verdict trebuia să apară în două săptămâni, adică pe 13 iulie.