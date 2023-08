Premierul român, Marcel Ciolacu i-a cerut omologului său ucrainean recunoașterea inexistenței limbii „moldovenești”

14:10

Gheorghe Crețu, fostul magistrat din Curtea de Apel Chişinău, singurul găsit vinovat de moartea lui Sorin Paciu la vănătoarea din Pădurea Domnească, în decembrie 2012, continuă să influențeze și să corupă clasa politică din Moldova. O spune un document expediat redacției noastre, prin care se arată legătura dintre Gheorghe Crețu, care prin intermediul fiului său, Corneliu Crețu și a finului său, Roman Vulpe, are influență asupra Elenei Dragalin, mama șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Elena Dragalin este președinta Asociației „Moldova AID” din SUA, iar în campania electorală pentru alegerile prezidențiale a susținut-o deschis pe Maia Sandu. „A început calvarul la sfârșitul anului 2012. Gheorghe Crețu, proaspatul vicepreședinte al Curtii de Apel a fost invitat de catre Procurorul General al Republicii Moldova - Valeriu Zubco, la vânatoarea ilegala din Padurea Domneasca impreuna cu alti 30 de vinatori, sefi de rang inalt din guvernul corupt al lui Vladimir Plahotniuc. La vânatoarea in cauza a luat parte un nimeni altul decit Sorin Panciu - proprietar de cariera din s. Balatina. La una din goane Sorin a fost ranit grav in zona intestinala. Din datele anchetei preliminare, pe data de 24 decembrie, 2012, a reesit faptul precum Gheorghe Cretu ar fi tras 5 focuri in directia lui Sorin Panciu, ultimul decedind in aceaiasi zi in incinta spitalului din or.Falesti. Gheorghe Cretu si-a negat vinovatia o perioada indelungata de timp incercind sub protectoratul Procurorului General sa musamalizeze omorul”, se arată în documentul trimis redacției noastre. Timp de mai mulți ani, fiul lui Gheorghe Crețu, Corneliu a încercat să devină magistrat. A ajuns în SUA, unde, împreună cu verișorul său, Roman Vulpe a fondat o companie de transport. Potrivit surselor, Corneliu Crețu ar fi ascuns în Declarația de Avere faptul că ar deține camioane moderne în statul Alabama, declarând suma de aproape 28 de mii de lei. „Corneliu Crețu, aspirând fără izbândă ani de zile la funcția de magistrat, a încercat sa duca in eroare juristii din cadrul CSM promovându-l in fruntea propriei companii CRC Transport LLC pe varul sau - Roman Vulpe., resident al SUA. Cu ajutorul verișorului, Corneliu si-a promovat interesele financiare ale familiei dar si ai sefilor corupti din Moldova. În decursul a 10 ani, banii murdari ai tatalui sau criminal si corupt reusiti din tranzactii cu Vladimir Plahotniuc au ajuns a fi spalati in laundromatul american CRC Transport LLC. CRC (denumirea prescurtata a lui Corneliu Cretu) Transport LLC astazi detine controlul asupra a 170 de camioane de ultima generație”, mai spus sursele noastre. Gheorghe Crețu, care, potrivit documentului, a fost eliberat de sub urmărire penală de finul său, Roman Vulpe, a fost condamnat pentru omor la doar doi ani cu suspendare de Judecătoria Fălești și prestează servicii de avocatură în cadrul companiei „Tănase și Partenerii”. „Averea de milioane ai acestor 2 verisori - Corneliu&Roman atrage indivizi cu scopuri meschine, astfel propagind-i numele CRC Transport la nivel national, ei au fost recomandati unui nume notoriu din diaspora moldoveneasca - Elena Dragalin - pentru PR si publicitate in rândul simpatizantilor clasei politice din Chisinau. Altfel spus, Gheorghe Cretu cu ajutorul banilor lui Plahotniuc prin intermediul fiului sau Corneliu (CRC Transport LLC) si-a atins scopul final de a corupe actuala clasa politica de rang inalt datorita doamnei Elena Dragalin (mama Veronicai Dragalin, procuror-șef Anticoruptie ), sponsorizând pe data de 13 mai, 2023 - “MAC 9” ( Conventia Moldo-Americana) la care a participat tot Guvernul Republicii Moldova, inclusiv Doamna Presedinta Maia Sandu cu ambasadorul SUA - Kent Logsdon”, se arată în documentul remis redacției noastre. Menționăm că sursa care a expediat documentul în adresa redacției noastre l-a intitulat „PASUL PĂCĂLIT DE VULPE”.