Cum să prăjești pește fără să faci miros în casă. Trucul simplu pe care doar bucătarii cu experiență îl cunosc

Ea este Afraa, bebelușul care s-a născut sub ruinele cutremurului din Siria, scoasă de sub dărâmături cât încă era atașată de cordonul ombilical al mamei sale. Micuța a supraviețuit miraculos, este sănătoasă și a fost adoptată de unchiul ei, Khali, întrucât ambii părinți au murit în urma seismului. Afraa a fost născută sub dărâmăturile provocate în urma cutremurului din Siria. Mama sa a murit imediat după ce a adus-o pe lume, iar când oamenii au scos-o de sub ruine, trupul ei mic era încă atașat...