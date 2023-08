Șapte televiziuni, asociate cu Plahotniuc, amendate cu 437 mii lei. Ce au încălcat

15:00

Reprezentanții Partidului „ȘOR" – declarat neconstituțional – au anunțat că au contestat hotărârea Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a refuzat înregistrarea grupului de inițiativă pentru organizarea unui referendum republican. „Președintele grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican consultativ, Pavel Verejanu, a solicitat Comisiei Electorale Centrale să anuleze hotărârea din 11 iulie 2023, prin care a […]