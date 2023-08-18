UN OM DE AFACERI A FOST REȚINUT DE OAMENII LEGII PENTRU ESTORCAREA A 5 MILIOANE LEI
Infotag, 18 august 2023 15:30
UN OM DE AFACERI A FOST REȚINUT DE OAMENII LEGII PENTRU ESTORCAREA A 5 MILIOANE LEI
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AMBASADORUL UNIUNII EUROPENE ÎN MOLDOVA ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ EXPORTUL DE PRODUSE AGRICOLE MOLDOVENEŞTI ÎN UE VA CREȘTE # Infotag
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GUVERNUL A ADOPTAT O HOTĂRÂRE PRIVIND DISTRIBUIREA MOTORINEI PRIMITE DIN ROMÂNIA FERMIERILOR AFECTAȚI DE SECETEĂ # Infotag
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11 august 2023
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PREȘEDINTELE VOLODIMIR ZELENSKI A DECLARAT CĂ VICTORIA UCRAINEI ÎN RĂZBOIUL ÎMPOTRIVA RUSIEI VA ÎNLĂTURA OCUPAȚIA RUSĂ DIN MOLDOVA ȘI GEORGIA # Infotag
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ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI N-A APROBAT STRUCTURA ȘI COMPONENŢA COMITETULUI EXECUTIV AL AUTONOMIEI # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ SPERĂ CĂ COMISIA DE EVALUARE VA ŢINE CONT DE DECIZILE CSJ ŞI VA REEVALUA CANDIDAŢII # Infotag
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EXPERȚII CONSTATĂ CĂ TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ A PARLAMENTULUI A FOST ANUL ACESTA DE DOAR 50% # Infotag
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