Din septembrie cadrele didactice vor beneficia de sporuri mai mari pentru dirigenție și verificarea lucrărilor scrise de elevi. Fiecare instituție va stabili suma în funcție de resursele disponibile 

17:20

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) lansează primul apel de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic: per cap de animal, pentru speciile: bovine, ovine, caprine și cabaline; per litru de produs: lapte de vacă. Menționăm că, cererile de solicitare a plăților directe per cap de animal se vor […]