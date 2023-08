Transmisiune LIVE: Întâlnirea mediului de afaceri din Nisporeni cu administrația publică locală

16:30

Tânărul de 21 de ani, suspectat de omorul fetei de 7 ani de la Recea, a fost plasat în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru IPN de către consultantul procurorului din cadrul Procuraturii Generale, Violina Moraru, responsabilă pentru comunicarea cu reprezentanții mass-media....