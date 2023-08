foto | Zeci de copaci căzuți, mașini distruse și străzi inundate: O furtună puternică a făcut ravagii în Germania

08:50

Comisia Europeană a anunţat miercuri transferul către cooperarea cu Ucraina şi cu Republica Moldova a unei sume de 135 de milioane de euro, prevăzută iniţial pentru programe cu Rusia şi Belarus. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Este vorba despre fonduri din Instrumentul pentru Vecinătate, Dezvoltare şi Cooperare Internaţională care fuseseră alocate programelor Interreg NEXT 2021-2027