A fost promulgată Legea cu privire la Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

20:00

Deputatul PSRM, Adrian Albu declară că în timp ce Maia Sandu inspecta cu zâmbet pe buze “proiectul secolului”, adică reparația străzii principale din orașul Sîngerei, la doar câțiva km distanță, pe drumul de centură al orașului, a murit un om. Potrivit deputatului Adrian Albu, accidentele rutuere grave șochează tot mai mult cetățenii noștri. Zilnic mor […] The post Adrian Albu: Am cerut audieri pe problema accidentelor rutiere, însă deputații PAS mereu s-au opus appeared first on Omniapres.