A fost instituit Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării

18:00

Weekendul trecut a fost marcat de emoții fabuloase pentru copiii și adulții din Găgăuzia, care au venit în inima Codrilor Moldovei, în grandiosul și unicul parc de distracții din Moldova – OrheiLand, apărut pe harta culturală a Moldovei datorită lui Ilan Șor și a echipei sale. Oaspeții din Găgăuzia au fost întâmpinați de bașcanul Evghenia […] The post Evghenia Guțul: În UTA Găgăuzia va fi construit un parc de distracții asemănător cu „OrheiLand” appeared first on NEXTA.