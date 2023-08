Top evenimente la care poți merge în această săptămână în Chișinău (18-20 august)

10:30

Francezii au creat primul tricou care protejează copiii de înec, scrie Pravda Gerashchenko. Haina are un sistem inteligent care, la contactul cu apa, se umflă rapid și întoarce copilul cu fața în sus. Potrivit sursei, tricoul anti-înec pentru copii îi poate proteja în cazul unor căderi accidentale în apă. Invenția s-a ales cu o medalie de […] The post VIDEO Francezii au creat un tricou anti-înec pentru copii: aduce copilul la suprafață și îl întoarce cu fața în sus appeared first on NewsMaker.